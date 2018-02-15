Sanatçılar Mehmetçik’e destek için sınırda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile ilk olarak Reyhanlı’da uyuduğu sırada evlerine düşen roket nedeniyle şehit olan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar’ın okuduğu Tayfur Sökmen Lisesini ziyaret eden sanatçılar, Avlar’ın boş kalan sırasına çiçek bıraktı, öğrencilerin yanına oturup sarılarak onlara moral verdi.

Burada duygularını dile getiren Tamer Karadağlı, kendisinin de bir kızı olduğunu belirterek çiçek bıraktığı sırada çok duygulandığını dile getirdi. Karadağlı, teröre karşı her zaman askerin yanında olduklarını söyledi.

Yavuz Bingöl ve Mustafa Ceceli de, sivillere roket atan teröristlerin cezasını bulduğunu, Türk askerinin terör yuvalarını dağıtacağını dile getirdi.

Daha sonra Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına geçen yaklaşık 30 kişiden oluşan heyet, sınır ilçesinde görev yapan askerlerle biraraya gelerek sohbet edip moral verdi. Askerler, televizyondan izledikleri sanatçıları karşılarında görünce şaşırdıklarını ve son derece mutlu olduklarını dile getirdiler.

Sanatçılar Tamer Karadağlı, Yavuz Bingöl, Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli, Volkan Severcan, Emre Kızılırmak, Erhan Yazıcıoğlu, Zuhal Yalçın, Deniz Oral, Burak Uçman, Murat Aksu ve Sefa Zengin, Reyhanlı’da bir vatandaşın evine konuk olarak öğle yemeği yedikten sonra çarşı esnafını ve Davutpaşa köyünü ziyaret ederek muhtarlar ve köylülerle biraraya gelecek.

Reyhanlılı vatandaşlardan sanatçılara yoğun ilgi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri PKK-PYD, DEAŞ’a yönelik Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen sanatçılar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İlk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile Reyhanlı’da uyuduğu sırada evlerine düşen roket nedeniyle şehit olan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar’ın okuduğu Tayfur Sökmen Lisesini ve Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden sanatçılar, daha sonra Reyhanlı'ya ilk roketin düştüğü bölgede esnafla bir araya geldi. Vatandaşlar kendilerini ziyaret sanatçılara yoğun ilgi gösterdi. Burada vatandaşların duygularını dinleyen sanatçılar onlarla hatıra fotoğraf çekildi. Sanatçılar daha sonra Reyhanlı'ya bağlı Davutpaşa Mahallesi'ne giderek, mahallede çoban olan Bekir Şanverdi tarafından Mehmetçiklere moral olması amacıyla yapılan dev Türk bayrağını inceledi. Şanverdi'den dev bayrağı nasıl yaptığını dinleyen sanatçılar daha sonra Hassa'ya geçti.

Sanatçıların arasında Tamer Karadağlı, Yavuz Bingöl, Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli, Volkan Severcan, Emre Kızılırmak, Erhan Yazıcıoğlu, Zuhal Yalçın, Deniz Oral, Burak Uçman, Murat Aksu ve Sefa Zengin yer aldı.

Aykut Yeniçağ - Ecevit Cemiloğlu

