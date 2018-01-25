Sanatla hayatı değişen kızın hikayesi belgesel film oldu

Çin'in en uzak ve en az gelişmiş bölgelerinden birinde fakir bir çoban ailesinin kızı olan Seqinglamu'nun sanata gönül vermesinden sonra değişen hayatı içerik platformu BON Cloud tarafından hazırlanan ''Değişen Kader: Thangka Resimleri Öğrencilere Yeni Bir Yol Sağlıyor'' isimli kısa belgesel filmde ele alındı.

''Resimlerimle insanlara yardım etmek istiyorum''

Seqinglamu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Çin'in az gelişmiş bölgelerinden birinde doğdum. Doğduğum coğrafyada imkanlar sınırlıydı, birçok sıkıntı çektim. Yaşıtlarım gibi ya erken yaşta evlenecektim ya da eğitim alarak kaderimi değiştirecektim. Ben ikinci yolu seçtim ve Thankga (pamuk veya ipek üzerine boyanmış Tibet Budist parşömen sanat eserleri) sanatına gönül verdim. Uzun ve yorucu bir eğitimden sonra bu sanatı öğrendiğim Ransgtang Jonang Manevi Kültür Mirası Merkezi'nde yer alarak çalışmalarımı sürdürmeye karar verdim. Kendimi bu sanat üzerine çalışma fırsatı bulduğum için şanslı hissediyorum. Ticari anlamda bu işi yapmak yerine resimlerimi derinden anlayarak diğer insanlara resim aracılığıyla yardım etmek istiyorum. Bu benim hayalim olduğu için her zaman daha fazla çalışmam gerektiğini düşünüyorum''.

Kendini bu sanata adayan öğrencilerin günde on saate kadar resim yaptığını da belirten Seqinglamu, ''Bu işin çeşitli zorlukları da yok değil. Rangtang'da kış ayları o kadar soğuk oluyor ki resimler bile donuyor. Öğrenme sürecinde kaçınılmaz zorluklar ve engeller var, Thangka’nın dikkatli bir şekilde resmedilmesi gerekiyor. Parmaklarınızın hareketi ve düşünceleriniz aynı şekilde çalışmalı. Bazen bir şeyler çizemediğimde kendimi kötü hissediyorum'' şeklinde konuştu.

Seqinglamu ile birlikte 60 öğrencinin eğitim gördüğü Jonang manevi Sanat Merkezi kurucusu, CPPC başkan yardımcısı ve Çin ulusal manevi kültür temsilcisi Jianyang ise Thangka'nın sadece bir resim çeşidi olmadığını, bu sanatın insanların hayatına katkı yaptığını ifade etti. Zanaat veya yetenek olarak değil bunu kişilerin kendi zihnini ve bedenini anlama yöntemi olarak düşünmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Filmin hikayesi şöyle: Çin'in en uzak ve en az gelişmiş bölgelerinden birinde fakir bir çoban ailesinin kızı olan Seqinglamu'nun Thangka (pamuk veya ipek üzerine boyanmış Tibet Budist parşömen sanat eserleri) ile değişen hayatı örnek olacak türden. Kız çocuklarının erken yaşlarda yapılan bir evlilikten başka umutları olmamasına rağmen bu genç kadın evlenmek yerine Thangka üzerine çalışmayı seçti. 8 yıl bu sanat üzerine eğitim alan Seqinglamu Thangka resimlerinden oluşan mezuniyet çalışması ile profesyonel sanat eseri tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Kendisine gelen birçok çalışma teklifine karşın sanatıyla ticari anlamda sektöre adım atmayı reddetti.