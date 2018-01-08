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Sanayi üretimi Kasım'da arttı

Sanayi üretimi Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 arttı

Sanayi üretimi Kasımda arttı

08 Ocak 2018 10:06

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 arttı.
Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,8 arttı. 

Etiketler: kasım, sanayi üretimi

 

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