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Sanayi üretimi Temmuz'da yüzde 5,6 arttı

Sanayi üretimi Temmuz'da yüzde 5,6 arttı
Sanayi üretimi Temmuz'da yüzde 5,6 arttı

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3 arttı. 

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,5 arttı 

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,2 arttı.  

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