Sancaktepe’de çıkan yangında fabrika alev alev yandı

Sancaktepe, Yunus Emre Mahallesi, Bizim Sokak üzerinde çıkan yangın iddialara göre şöyle gelişti. Gece saat 01.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün binayı sararken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yenidoğan, Ümraniye, Kartal, Kavacık, Sultanbeyli İtfaiye Amirliğinden gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Kontrol altına alınmasının ardından fabrikada soğutma çalışması yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Fabrikanın bulunduğu sokağın girişleri kapatılırken çevredeki vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Yangın nedeniyle vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Oğuzcan Yazar