Diğer
Kategoriler

Sancaktepe’de çıkan yangında fabrika alev alev yandı

Sancaktepe’de otel malzemelerinin üretildiği fabrika alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Sancaktepede çıkan yangında fabrika alev alev yandı

27 Nisan 2017 07:11
Sancaktepe’de çıkan yangında fabrika alev alev yandı - Tıkla İzle

Sancaktepe, Yunus Emre Mahallesi, Bizim Sokak üzerinde çıkan yangın iddialara göre şöyle gelişti. Gece saat 01.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün binayı sararken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yenidoğan, Ümraniye, Kartal, Kavacık, Sultanbeyli İtfaiye Amirliğinden gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Kontrol altına alınmasının ardından fabrikada soğutma çalışması yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Fabrikanın bulunduğu sokağın girişleri kapatılırken çevredeki vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Yangın nedeniyle vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

Oğuzcan Yazar

Etiketler: fabrika, Sancaktepe, yangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!