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“Şangay Enerji Kulübü Başkanlığı dikkate değer bir gelişme”

Şangay 5'lisinin Enerji Kulübü'nün 2017 dönem başkanlığını Türkiye üstlendi. Konu ile ilgili olarak da İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı aynı zamanda Enerji ve Çevre Araştırma ve Uygulama Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tolga Demiryol, “Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Enerji Kulübü dönem başkanlığına getirilmesi Türkiye’nin hem enerji politikası hem de dış politika vizyonu için dikkate değer bir gelişme” dedi.

“Şangay Enerji Kulübü Başkanlığı dikkate değer bir gelişme”

24 Kasım 2016 14:38

Şangay Enerji Kulübü'nün 2017 dönem başkanlığı Türkiye'ye verildi. Şangay 5'lisi, ilk kez üyeleri dışında bir ülkeye başkanlık verdi. Türkiye'nin başkanlık kararı oybirliğiyle alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB’nin Türkiye için tek alternatif olmadığına vurgu yaparak, “Türkiye’nin Şangay 5'lisi içinde yer alması, çok rahat hareket etmesini sağlar” demişti. Bunun üzerine Türkiye’nin Şangay 5’lisine üye olunması gündeme gelirken ilk kez üye olmayan bir ülkeye yani Türkiye’ye başkanlık görevi verildi.

“TÜRKİYE'NİN BU GRUP İÇERİSİNDE ETKİN BİR ROL OYNAMASI ÖNEMLİ”

Enerji Kulübü Başkanlığı’nın Türkiye’ye verilmesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Yrd. Doç. Dr. Tolga Demiryol da, “Enerji Kulübü'nde bölgedeki pek çok önemli enerji oyuncusunun yer aldığını görüyoruz. Bu grubun üyeleri arasında hem önemli petrol ve doğalgaz üreticileri hem de Türkiye gibi kritik transit ülke konumunda olan aktörler var. Avantajlı jeopolitik konumunu en iyi şekilde değerlendirerek bölgesel bir enerji merkezi olmayı amaçlayan Türkiye'nin bu grup içerisinde etkin bir rol oynaması önemli” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE AB'DEN İSTEDİĞİ KARŞILIĞI GÖREBİLMİŞ DEĞİL”

“Bu girişimin arka planında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yaşadığı sorunlar var” diyen Demiryol aynı zamanda, “AB'nin alternatifsiz olmadığı vurgusu, Ankara'nın son dönem söylemlerinde öne çıkan bir tema. Pek çok alanda olduğu gibi enerji konusunda da Türkiye AB'den istediği karşılığı görebilmiş değil. Hazar, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz doğalgazına açılan bir kapı olarak Türkiye, AB'nin enerji ithalatını çeşitlendirme stratejisi için çok önemli bir partner konumunda. Ancak, ortak çıkarlara rağmen Türkiye-AB enerji işbirliği yıllardır istenilen seviyeye gelemedi. Ankara üyelik sürecinin ilerlememesini AB ile enerji işbirliğinin önünde bir engel olarak görüyor. Son dönemde AB ile yaşanan siyasi krizleri de dikkate alarak, Türkiye'nin ŞİÖ Enerji Kulübü’nde liderlik rolü oynayarak AB'ye bir mesaj göndermek istediğini değerlendirmemiz mümkün” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Tolga Demiryol son olarak da, “Bu bağlamda ŞİÖ’nün Türkiye için AB'nin yerine geçecek bir alternatif değil, özellikle enerji alanında, AB süreçlerini tamamlayıcı bir unsur olabileceğinin de altını çizmek gerekir. Türkiye bir enerji merkezi olmak istiyorsa bunun yolu sadece boru hatları inşasından, altyapı geliştirmekten ve iyi işleyen bir enerji piyasası kurmaktan geçmiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin bölgesindeki tüm enerji oyuncularıyla siyasi işbirliği kurması ve diplomatik olarak güçlü bir konuma gelmesi şart. Bu bağlamda ŞİÖ Enerji Kulübü gibi bir bölgesel girişimde liderlik rolü oynamak Türkiye'nin hem enerji stratejisini hem de jeopolitik vizyonu için potansiyel bir kazanım olarak değerlendirilebilir” diyerek sözlerini tamamladı.

ŞEYDA CEYLAN

Etiketler: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Şangay 5'lisi, Şangay Enerji Kulübü Başkanlığı, ŞİÖ


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