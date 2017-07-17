Sanık yakını 'HERO' tişörtü ile davaya girmeye çalıştı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Polatlı’da yaşanan eylemlere ilişkin 330 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince devam edildi. Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonuna gelen sanık yakınları yapılan güvenlik kontrollerinin ardından salona alındı. Kontroller esnasında üzerinde “HERO” (kahraman) yazılı tişört ile duruşma salonun girmek isteyen sanık yakını Emirhan B. güvenlik güçleri tarafından fark edilerek gözaltına alındı. Cezaevinde görevli jandarma ekiplerinde polise teslim edilen Emirhan B. dava kapsamında yargılanan amcası eski Astsubay Halil İbrahim B.’nin duruşmasını izlemek için geldiğini söyledi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Emirhan B., üzerindeki tişörtte yazan “HERO” yazısının ne anlama geldiğini bilmediğini savundu. Emirhan B. ifadesi alınmak üzeren Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

“Cumhurbaşkanına suikast” sanığı da “HERO” tişörtü giymişti

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği eylemlere ilişkin açılan dava Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülüyor. Davanın 13 Temmuz’da görülen celsesine sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde “HERO” yazan tişörtle gelmişti.

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