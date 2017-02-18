Şanlıurfa Viranşehir’de patlamada ölü ve yaralı sayısı belli oldu. Şanlıurfa Viranşehir’de patlamada kaç kişi öldü? Şanlıurfa Viranşehir’de patlamada kaç kişi yaralı? Şanlıurfa Viranşehir patlamada son durum ne? Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Viranşehir ilçesinde hakim ve savcı lojmanları yakınında bombalı araçla yapılan saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı. Öte yandan ilçe belediyesinden hoparlörle yapılan anonslarda, kana ihtiyaç olduğu belirtilerek, bölge halkından kan vermek için ilçedeki devlet hastanesine müracaat etmesi istendi.

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR’DE PATLAMA

Şanlıurfa Viranşehir patlaması ile ilgili detaylar haberimizde. Şanlıurfa Viranşehir patlamasında 1 çocuk öldü, 15 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi Azim Tuna, Viranşehir’deki saldırının bombalı araçla gerçekleştirildiğini açıkladı. Tuna, patlamada 3 yaşındaki 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını kaydetti.

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Viranşehir’de gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Twitter’dan açıklama yapan Bozdağ, "Şanlıurfa Viranşehir’de hakim,savcı ve zabıt katiplerine dönük terör saldırısını,bu saldırıyı yapanları/yaptıranları şiddetle lanetliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.Yargı camiamıza büyük geçmiş olsun.Bu terör saldırısı,sadece yargı görevi yapanlara değil aynı zamanda hukuka,adalete,milletimize,devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hiçbir terör örgütü/terör saldırısı,Türkiye’nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörle,kararlı/etkin mücadelemiz sürecektir. Hakim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler,bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir" dedi.

Şanlıurfa Viranşehir patlamada kaç kişi öldü? Şanlıurfa Viranşehir patlamada kaç kişi yaralandı? sorularının cevaplarını sizler için derledik. Şanlıurfa Viranşehir'de yapılan terör saldırısında 1 çocuk öldü, 15 kişi yaralandı.

ADALET BAKANI VİRANŞEHİR'E GİDİYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki adliye lojmanlarına yönelik terör saldırısının ardından bugün Viranşehir'e gidiyor. Bozdağ, Viranşehir'de saldırının yapıldığı adliye lojmanlarında incelemede bulunacak, yaralıları hastanede ziyaret edecek.

PATLAMANIN ZARAR VERDİĞİ BİNALARA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının ardından zarar gören binalara dev Türk bayrakları asıldı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dün akşam saat 21.45 sıralarında adliye ve emniyet lojmanlarına yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından yaklaşık 2 metrelik çukur meydana gelirken, çevredeki araçların ise yandığı gözlendi. Patlama nedeniyle çevredeki binalar yaşayan vatandaşlar evlerini terk ederek başka yerlerdeki yakınlarının yanına sığındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Sabaha kadar delil toplayan polisler, bölgeye giriş ve çıkışların yapılmasını ise yasakladı. Öte yandan, patlamanın olduğu yerdeki binalara vatandaşlar tarafından teröre tepki amacıyla dev Türk bayrakları asıldı.

PATLAMA SONRASI ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenen adliye ve emniyet lojmanlarında enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akşam saat 21.45 sıralarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlenen adliye ve emniyet lojmanlarında iş makineleri yardımıyla enkaz kaldırma çalışmaları başlatılırken patlama sonrası yakınlarından haber alamayan bazı vatandaşlar, olay yerine gelerek bilgi almaya çalıştı. Yaklaşık 20 kilometre ötedeki kırsal mahallelerden bile duyulan patlamada iki kilometre alan içerisindeki bazı binalarda hasar meydana geldi. Bazı evlerin camları ve pencereleri kırılırken patlamanın şiddetiyle bomba yüklü aracın parçaları yaklaşık 500 metre ileriye kadar fırladı.

VALİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Patlama nedeniyle çevredeki binalar tamamen boşaltılırken güvenlik şeritleri çekilen bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Vali Tuna, hastane ziyareti sonrası herhangi bir açıklama yapmazken saldırıda yüzlerce kilo patlayıcının kullanıldığı tahmin ediliyor.

PATLAMA 22 KİLOMETRE ÖTEDEN DUYULDU

Patlamada emniyet lojmanlarında bekçi olan yakınına ulaşamayan bir vatandaş, 22 kilometre ötedeki kırsal mahalleden patlamayı duyduklarını ve evlerinde sarsıntı meydana geldiğini ifade etti. Emniyet lojmanlarında bekçi olan bir yakınlarından haber alamadıklarını söyleyen şahıs, yakınının ne Viranşehir ve Şanlıurfa’daki hastanelerde ne de enkaz altında olmadığını dile getirerek kendisine ulaşamadıklarını belirtti.

Patlamada evinde hasar meydana gelen başka bir vatandaş ise, bunu yapanın insan olmadığını belirterek saldırıya tepki gösterdi.