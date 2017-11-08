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Şanlıurfa’da 6 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Suruç karayolunda bir arabanın içerisinde 6 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şanlıurfada 6 kilo esrar ele geçirildi

08 Kasım 2017 11:01

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde Suruç ilçesinde M.K ve H.D isimli şahıslarda satışa hazır uyuşturucu maddesi olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri Şanlıurfa-Suruç karayolunda yapığı yol kontrolünde M.K ve F.K isimli şahısların bulunduğu 63 FL plakalı otomobil durdurularak arama yaptı. Yapılan arama neticesinde otomobilin bagaj bölümünde çay kolisi içerisine gizlenmiş satışa hazır 6 kilo 320 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.K ve F.K isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler: esrar, şanlıurfa

 

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