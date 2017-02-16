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Şanlıurfa'da 90 koyunun telef olduğu mahallede inceleme yapıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Söylemez Mahallesi’nde 90 koyunun telef olmasının ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü veterinerleri inceleme yaptı.

Şanlıurfada 90 koyunun telef olduğu mahallede inceleme yapıldı

16 Şubat 2017 09:42

İlçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Söylemez Mahallesi’nde Mustafa Aktimur’a ait 90 koyunun bilinmeyen bir nedenle telef olmasının ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde görevli 2 veteriner, koyunların telef olma sebebini araştırmak için mahalle giderek incelemelerde bulundu. Görevli veteriner hekimler, koyun sahibinin hastalık şüphesiyle gösterdiği bazı koyunları muayene etti.

Akşam yemlediği koyunları barınakta bırakarak uyumaya gittiğini, sabah geldiğinde ise telef olmuş halde bulduğunu söyleyen 35 yaşındaki Mustafa Aktimur, “İlk girişte 30-40 tanesini ölü bulduk, sonrasında daha da git gide kötüleşti bu sayı 90’a ulaştı. Şu an veteriner kontrol ediyor, araştırıyorlar neden olduğunu” dedi.

"Manzarayı görünce fenalaştım"

Sabah barınağa girip manzarayı gördüğünde fenalaştığını belirten Aktimur, “Hastaneye gittim, köylülere falan haber verdiler. Onlar da gelip yardımcı oldu, ben de hastaneye gittim gün boyu hastanede idim. Yaklaşık 15 yıl falan dışarıda çalıştım. Kazandıklarımla bu koyunları alarak geçimimi sağlıyordum. Buralarda tek geçim kaynağı hayvancılıktır zaten” diye konuştu.

"Bakanımız Faruk Çelik’ten yardım bekliyoruz"

Oğlunun 15 yıl İstanbul’da çalışarak kazandıklarıyla koyunlarını aldığını ifade eden Mustafa Aktimur’un annesi Halfa Aktimur, “Biraz da borçlanmıştı, onlar da gitti zaten. Bakanımız Faruk Çelik’ten bize yardım etmesini bekliyoruz. Borçlanarak aldığı saman ve yemlerin parasını daha ödeyemedi, bekliyor. Siz de görüyorsunuz, geriye bir şey kalmadı” şeklinde konuştu.

Öte yandan, telef olan koyunlardan geriye kalan kuzuların aç kalmasını istemeyen çok sayıda hayvan sahibinin Mustafa Aktimur’a kuzuları doyurması için koyunlarını ödünç verdiği öğrenildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü veteriner hekimlerinin ilk incelemesinin ardından koyunların arpa zehirlenmesine bağlı asidoz nedeniyle telef oldukları belirtildi. Hayvanların yediği arpadan numune alan ekiplerin arpayı incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne göndereceği bildirildi. 

Cuma Sarı

Etiketler: 90 koyun, şanlıurfa


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