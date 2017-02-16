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Şanlıurfa'da baraj gölünde ceset bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde baraj gölüne atlayarak intihar ettiği iddia edilen bir kişinin cesedi bulundu.


16 Şubat 2017 15:55

Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan 30 yaşındaki Remzi Menter, gece saatlerinde ailesini ve arkadaşlarını arayarak intihar edeceğini söyledi. Ailenin polise haber vermesi üzerine çalışma başlatıldı. Menter’in telefonda ailesine tarif ettiği alana giden jandarma ve polis ekipleri, şahsın telefonu ile kimliğine ulaştı. 2 kilometrelik alanda dalgıç polislerin yaptığı aramada Menter’in cesedine 5 metre açıkta 10 metre derinlikte ulaşıldı. Menter'in olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, ceset incelemek üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
30 yaşındaki Remzi Menter'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cuma Sarı

Etiketler: baraj gölü, ceset, şanlıurfa


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