Şanlıurfa’da DEAŞ’ın sözde Sağlık Bakanı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da sınırı geçmeye çalışan terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sınırı geçmeye çalışan 12 kişi ile onlara yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 14 zanlı arasında DEAŞ terör örgütünün sözde Genel Sağlık Emiri Kefah Basheer Hussaın ile örgütün Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 Avrupalı üyesinin de olduğu öğrenildi.

DEAŞ terör örgütünün kurucuları arasında yer alıyor

Yakalanan sözde Sağlık Emiri Dr. Kefah Basheer Hussaın’in romotoloji uzmanı olduğu ve 2014 yılında Irak’ta kurulan Tevhid ve Cihad Grubunun kurucuları arasında yer aldıktan sonra Irak El Kaide terör örgütüne katıldığı belirlendi. Daha sonra DEAŞ terör örgütünün kurucuları arasında yer aldığı öğrenilen Hussaın’in örgütün sözde Genel Sağlık Emiri olarak görevlendirildiği belirtildi. DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak’ta faal olduğu dönemde Hussaın’in emrinde 6 ya da 7 tane sorumlu düzeyde emirin olduğu dile getirildi.

ralarında kırmızı bültenle aranan teröristler var

Yakalananlar arasında kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütünün Avrupalı üyeleri bulunuyor. Bunların Hollanda uyruklu Xavierav Rose-Claire Swagemakers ve Cezayir uyruklu Hollanda’da ikamet eden Mohtar Mekkaouı olduğu belirlendi. Ayrıca yakalananlar arasında yer alan Fas asıllı İngiltere uyruklu Yunis Benelbadıa hakkında ise Interpol tarafında difüzyon kaydının bulunduğu tespit edildi.

Değişik ülkelerden DEAŞ’a katılmışlar

Yakalananların birinin Hollandalı, birinin Fas asıllı İngiliz uyruklu, 7’sinin Cezayir uyruklu, 2’sinin Suriye uyruklu, 2’sinin Irak uyruklu ve birinin ise Mısır uyruklu olduğu öğrenildi. Zanlılardan 13 çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken Mısır uyruklu bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şinasi İnan