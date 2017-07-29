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Şanlıurfa'da koca dehşeti: 2 ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, babasının evinin önünde kurulan semt pazarında karşılaştığı eşi ve kızına kurşun yağmuruna tuttu. Öfkeli kocanın eşi olay yerinde, kızı ise hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfada koca dehşeti: 2 ölü

29 Temmuz 2017 20:03
Şanlıurfa'da koca dehşeti: 2 ölü - Tıkla İzle

İddiaya göre, Viranşehir ilçesinde yaşayan Hanife E. ile kızı Sevda E., akşam saatlerinde ayrı yaşadığı eşinin babasının yaşadığı evin önünde kurulan Azadi Semt pazarına gitti. Burada Hanife E. ve kızı, 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Hasan E. ile tartışmaya başladı. Aralarında çıkan tartışmada sinirlenen öfkeli koca, belindeki tabancayı çıkararak, eşine ve kızına kurşun yağdırdı. Olayın ardından öfkeli koca kaçarken, Hanife E. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı kızı Sevda E. ise kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın olduğu mahallede geniş güvenlik tedbiri aldı. 

Olay yerinde 16 boş kovan bulan polis ekipleri, öfkeli kocayı yakalamak için çalışma başlattı. 

Enver Zencirci
 

Etiketler: kadın cinayeti, şanlıurfa


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