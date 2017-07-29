Şanlıurfa'da koca dehşeti: 2 ölü

İddiaya göre, Viranşehir ilçesinde yaşayan Hanife E. ile kızı Sevda E., akşam saatlerinde ayrı yaşadığı eşinin babasının yaşadığı evin önünde kurulan Azadi Semt pazarına gitti. Burada Hanife E. ve kızı, 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Hasan E. ile tartışmaya başladı. Aralarında çıkan tartışmada sinirlenen öfkeli koca, belindeki tabancayı çıkararak, eşine ve kızına kurşun yağdırdı. Olayın ardından öfkeli koca kaçarken, Hanife E. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı kızı Sevda E. ise kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın olduğu mahallede geniş güvenlik tedbiri aldı.

Olay yerinde 16 boş kovan bulan polis ekipleri, öfkeli kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Enver Zencirci

