Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karaköprü ilçesi Dolunay Mahallesi Duracık mezrasında ikamet eden A.D. isimli şahsa ait iş yeri ve depoda, sahte içki yaparken suçüstü yakalanan A.D., A.A. ve S.Ç. isimli şahıslar, gözaltına alındı. A.D.'ye ait depoda jandarma tarafından yapılan aramada, 2 metal tanker, 600 litre sahte rakı, 265 litre etil alkol, 500 milim renklendirici, 500 milim anason, 115 litre sahte dolu viski şişesi, 130 dolu sahte rakı şişesi, 7 bin doluma hazır boş viski şişesi, 8 bin doluma hazır boş rakı şişesi, 25 adet 30 litrelik boş bidon, 15 bin rakı şişesi etiketi, 12 bin 500 etiketli kapak ve doldurma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Şahısların adliyede sorgusu sürüyor.

Bekir Basmacı

ŞANLIURFA