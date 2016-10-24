Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Şanlıurfa'da sahte içki operasyonunda 3 gözaltı

Şanlıurfa'da sahte içki operasyonunda 3 gözaltı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Dolunay Mahallesi'nde bir ev ve depoya yapılan baskında sahte içki üreten 3 kişi gözaltına alındı.


24 Ekim 2016 13:19

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karaköprü ilçesi Dolunay Mahallesi Duracık mezrasında ikamet eden A.D. isimli şahsa ait iş yeri ve depoda, sahte içki yaparken suçüstü yakalanan A.D., A.A. ve S.Ç. isimli şahıslar, gözaltına alındı. A.D.'ye ait depoda jandarma tarafından yapılan aramada, 2 metal tanker, 600 litre sahte rakı, 265 litre etil alkol, 500 milim renklendirici, 500 milim anason, 115 litre sahte dolu viski şişesi, 130 dolu sahte rakı şişesi, 7 bin doluma hazır boş viski şişesi, 8 bin doluma hazır boş rakı şişesi, 25 adet 30 litrelik boş bidon, 15 bin rakı şişesi etiketi, 12 bin 500 etiketli kapak ve doldurma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Şahısların adliyede sorgusu sürüyor. 

Bekir Basmacı
ŞANLIURFA

Etiketler: operasyon, sahte içki


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!