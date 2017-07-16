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Şanlıurfa'da Şehitler Anıtı açıldı

Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprülü kavşağında 250 şehit isminin yazıldığı anıtın açılışı gerçekleşti.

Şanlıurfada Şehitler Anıtı açıldı

16 Temmuz 2017 17:12

Anıtın açılış programına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Jandarma Alay Komutanı Albay Kemal Timuroğlu, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioglu, AK Parti Şanlıurfa il Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şehit aileleri, Gaziler ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Şükran ve minnetle yad ediyorum"

Şehitleri unutmamak için Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Köprülü Kavşağında isimlerinin olduğu anıtı yaptırdıklarını belirten Başkan Nihat Çiftçi, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şükran ve minnetle yad ediyorum. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" diyerek Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diledi.

“15 Temmuz bir tarihtir"

15 Temmuz'da yaşanan ihaneti canıyla ödeyen şehitler için Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan anıtın önemine değinen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "15 Temmuz'da yaşanan, Türkiye Cumhuriyeti dünyanın şahit olduğu ihanetlerden bir tanesini, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere büyüklerimize ve aziz milletimize o şanlı direnişin ve yeniden dirilişiyle püskürtülerek mağlubiyete mahkum edilmiş bir tarihtir 15 Temmuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız unutmamak ve unutturmamak niyetiyle yapmış olduğu bu anıtın o gün yaşanan milli birlik ve beraberlik ruhunun sürekli canlı tutulması dileğiyle o gece ebediyete ve cennete uğurlandılar. 250 şehidimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum" dedi.

Açılıştan sonra şehitlerin arasında bulunan Şanlıurfalı şehitlerden İbrahim Halil Yıldırım, Şefik Şefkatlioğlu, Ümit Yolcu ve Mustafa Direkli'nin ailesine Kur'an-ı Kerim hediye edildi. 


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