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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı!

Şanlıurfa'da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfada trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı!

17 Mart 2018 21:37

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 68'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Gaziantep'e seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 MA 0321 plakalı otomobil, Arat Dağı yakınlarında takla attı. Kazada otomobilde bulunan Beşir İbrahim ve Muhammet El B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Beşir İbrahim yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

 

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