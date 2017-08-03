Şanlıurfa’da trafik kazası: 18 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Adıyaman’dan Diyarbakır’a giden Nevzat K. yönetimindeki 02 KU 186 plakalı minibüs, Cezaevi yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra yan yattı. Kazada sürücüyle birlikte aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan

