Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği tarafından yasa dışı bahis oynatılan iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Zanlılara adli işlem yapılırken dolandırıcılık suçundan aranması bulunan bir kişi de yakalandı. Operasyonlarda 10 adet masaüstü bilgisayar, 9 adet yazıcı, 5 adet dizüstü bilgisayar, 31 adet kupon ve bin 208 Türk Lirası ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.