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Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu

Şanlıurfa’da yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen iş yerlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfada yasa dışı bahis operasyonu

21 Ocak 2018 17:20

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği tarafından yasa dışı bahis oynatılan iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Zanlılara adli işlem yapılırken dolandırıcılık suçundan aranması bulunan bir kişi de yakalandı. Operasyonlarda 10 adet masaüstü bilgisayar, 9 adet yazıcı, 5 adet dizüstü bilgisayar, 31 adet kupon ve bin 208 Türk Lirası ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

 

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