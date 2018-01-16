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Şanlıurfaspor’da Niğde Belediyespor hazırlıkları başladı

Şanlıurfaspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Niğde Belediyespor maçının hazırlıklarına bugün start verdi.

Şanlıurfasporda Niğde Belediyespor hazırlıkları başladı

16 Ocak 2018 23:44

Antalya kampının ardından bir günlük izne ayrılan Sarı-Yeşilli ekip, bugün GAP Vadisi Tesislerinde bir araya gelerek, ikinci yarının ilk maçında karşılaşacağı Niğde Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenör Feridun Yarkın yönetiminde koşu ağırlıklı çalışma yapan Sarı-Yeşilli takım, açma ve germe hareketler ile antrenmanı noktaladı.

Antrenmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili M. Giray Küçük, As Başkan ve Basın Sözcüsü Reşat Toprak, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Bulut, İbrahim Halil Haktankaçmaz ve Feyad Güllü izledi.
Bu arada antrenmanı ziyaret eden Eczacı İş Adamı Osman Bulut, teknik heyet ile futbolculara baklava ikramında bulundu.

 

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