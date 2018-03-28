Şans Topu sonuçları | 28 Mart Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu sonuçları belli oldu mu? Şans Topu bu akşam çekiliyor. Şans Topu sonuçlarını haberimizden bulabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi’nin her Çarşamba gerçekleştirdiği Şans Topu sonuçları henüz belli olmadı. Şans Topu’nda kazandıran rakamlar belli olduğunda sizler ile paylaşacağız.

ŞANS TOPU’NDA EN ŞANSLI SAYILAR



Şans Topu şanslı sayılar olarak şu ana kadar en çok çıkan sayı 15 olmuştur. Küreden 133 kez çıkan 15’ten sonra, 29 sayısı 128 kez, 22 sayısı 124 kez, 5 sayısı 123 kez, 23 sayısı 123 kez, 9 sayısı 122 kez çıkmıştır. Bu sayılardan 15 ve 29 5 haftada bir çıkarken, 22, 5, 23 ve 9 sayıları 6 haftada bir küreden çıkmaktadır.

Yine Şans Topu ile yapılan istatistiklerde 9 sayısının 46 kez gelerek en az çıkan sayı olduğunu, bu sayıyı 47 kez gelen 3 sayısı, 48 kez gelen 8 sayısı, 49 kez gelen 11 sayısı, 50 kez gelen 7 ve 1 sayıları takip etmiştir.

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ



Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?



Şans topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe kadar oynayabilir ve Çarşamba günü genellikle 20.30 ile 21.00 arasında TRT ekranlarından canlı şans topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir çok kişi bu oyunu zevk ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır. Şans topu oynama mantığı ise ilk etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Çoğu zaman +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz zaman kolayca ikramiye kazanabiliriz. Şans topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler yine büyüklüğüne göre bayiler ve genel müdürlükler tarafından kolayca temin etme şansınız bulunmaktadır.

SANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ



Şans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her kolon için 33'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Şans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her kolon için 107'de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Şans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her kolon için 74'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Şans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her kolon için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Şans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her kolon için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Şans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her kolon için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Şans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her kolon için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Şans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.

İKRAMİYE DAĞILIM ORANLARI



Şans Topu'nda ikramiyelerin dağılım oranları aşağıdaki tablodaki gibidir. İkramiye grupları İkramiye dağılım oranları

5+1 %30

5 %3

4+1 %3

4 %4

3+1 %5

3 %14

2+1 %14

1+1 %27