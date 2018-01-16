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Şantiyelerden 1 milyon vurgun yapan çete çökertildi

İstanbul Anadolu yakasındaki tüm ilçelerde yaklaşık 1 senedir şantiye alanlarına girerek gasp ve hırsızlık yapan 11 kişilik çete polis ekipleri tarafından çökertildi. Şüphelilerin geçtiğimiz Ekim ayında Marmarayın Göztepe istasyonuna girerek çok miktarda kapı çaldığı öğrenildi. Şantiyelerden toplamda 1 milyonluk vurgun yapan çetenin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Şantiyelerden 1 milyon vurgun yapan çete çökertildi

16 Ocak 2018 12:01
Şantiyelerden 1 milyon vurgun yapan çete çökertildi - Tıkla İzle

İstanbul Anadolu yakasının tüm ilçelerindeki çok sayıda şantiyeden 1 yıl içerisinde kablo, kapı, jeneratör ve kalıp malzemelerinin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bunun üzerine uzun süredir araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifleri, şüphelilerin 28’i gasp, 5’i hırsızlık olmak üzere 33 ayrı olaya karıştıklarını tespit etti. Panelvan tipi bir araç kiralayarak plakasını değiştirdikten sonra olayları gerçekleştirdikleri öğrenilen şüphelilerin, gecede çaldıkları malzemeleri satarak 20 bin lira elde ettikleri öğrenildi.

1 milyon liralık vurgun

Şüphelilerin yaklaşık 1 sene boyunca girdikleri şantiyeden çaldıkları malzemeleri satarak yaklaşık 1 milyon lira vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin ayıca girdikleri şantiyelerde bazı bekçileri silah ve pompalı tüfek ile etkisiz hale getirdikten sonra bağladıkları bazılarını da tehdit ettikleri öğrenildi. Bekçi olmayan şantiyelerden ise rahatla hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Marmaray şantiyesini de soymuşlar

Öte yandan, şüphelilerin çok sayıda şantiyeye girmelerinin yanı sıra Marmaray Göztepe istasyonuna girerek 12 bin lira değerindeki şantiye kapılarını da çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca Kadıköy Belediyesinin Hayvan Barınağındaki inşaat alanına girerek buradan da kablo çaldıkları öğrenildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlar araçla şantiye alanına geliyor. Buradaki malzemeleri çalan hırsızlar daha sonra geldikleri araca malzemeleri yükleyip kaçıyor. Diğer bir görüntü de ise hırsızlardan biri kablo sarılı makarayı sürüklediği görülüyor.

11 şüpheli yakalandı, 2’si tutuklandı

Olayların ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen dedektifler, önce şüphelilerin kullandığı aracı belirledi. Plakanın değiştirildiğini tespit eden dedektifler, aracın tespit edilmesinin ardından olaya karışan şahıslardan 2’sini Atatürk Havalimanı’nda, 3’ünü Hatay’da, 4’ünü ise İstanbul’daki evlerinde eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çete lideri K.U.’nun (28) hırsızlık ve cinsel istismar gibi 30 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Şubedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer iki şüphelinin ise daha önceki operasyonlarda yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.  

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: şantiye

 

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