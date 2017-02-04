Sakarya’da yoğun yağan kar yağışı sonrasında Sapanca Gölü’nün seviyesi oldukça yükseldi. Maksimum seviyesi 32.18 olan Sapanca Gölü’nün seviyesi 31.95 kodunu gördü. Göldeki su seviyesinin oldukça yüksek olduğunu belirten SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, “Sapanca havzamız geniş bir havza olarak çok ciddi bir kar yağışı aldı. Yukarıda ki havzalarda 2 metreyi aşan kar yağışları oldu. Bu havzalarda kar yağışı devam ediyor. Bu bizim açımızdan iki büyük öneme sahip. Birincisi Kasım, Aralık aylarında kuraklık söz konusuydu. 2017 yılı baharı ve yazı açısından Sapana Gölü bizi endişelendiriyordu. Aralık’ın sonu Ocak ayının başı itibariyle bu yağışlarla bu kuraklık ortadan kalkmış oldu. Aşağı yukarı 15 - 20 gündür Sapanca Gölünden günlük 400 bin veya 500 bin metreküp su tahliye ediyoruz. Sapanca gölünün kapağını da açtık. Şu anlık 31.95 gölün seviyesi. Sapanca Gölü’nün seviyesi maksimum 32,18’dir. Özellikle bu önümüzdeki günlerde sıcaklık artacağı için havzada hızlı bir kar erimesi bekliyoruz. Buda Sapanca gölüne ciddi bir su girişi sağlayacak bu nedenle önlem aldık. Sapanca Gölü bizim içme suyu havzamız hem bizim hem Kocaeli’nin. Göldeki su kalitesi bakımından su tahliyesi büyük önem taşıyor. Giren suyun fazla olması ve bu fazla suyun tahliye edilmesi su kalitesini arttıran değere sahiptir. Gölde havuzlanma etkisi dediğimiz olumsuz etkiyi bertaraf ediyor ve gölün su kalitesi oldukça yükseliyor. 2017 yılı açısından son derece önemlidir. Bizim bu tahliyelerimiz mart ve nisan ayına kadar devam eder. Nerden bakarsanız 40 - 50 bin metreküp su tahliye etmiş oluruz. Bu hem Çark Deresi ekolojisi açısından hem Sapanca Gölü’nün eko sistemi açısından çok ciddi öneme sahip. Kar yağışı su kalitesini yağmura göre daha fazla etkiliyor. Bu açıdan memnuniyet verici bir tablo var” şeklinde konuştu.

SASKİ olarak verilen sorumlukları yerine getirdiklerini de belirten Keleş, “Gölümüzün su bütçesine korunmasına önem vermemiz gerekiyor. Sapanca Gölü’nün kullanılabilir su bütçesi yıllık kurak mevsimlerinde 80-85 milyon metreküp yıl, yağışlı mevsimlerde ise 120 milyon metreküp yıl’dır. Hem Sakarya’nın hem de Kocaeli’nin ve diğer kullanıcıların Sapanca gölünün su bütçesini dikkate alarak sürdürülebilir ekosistemini riske etmeyecek şekilde, gölün su kalitesini riske etmeyecek şekilde planlama yapmak gerekiyor. Türkiye’nin ve Dünya’nın en kaliteli içme suyu kaynaklarından birine sahip olan Sapanca Gölü’nün insani tüketimi öncelikli olarak planlanması ve uzun yıllar ekosisteminin korunması gerekiyor. SASKİ Genel Müdürlüğü olarak bütün sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz” diye konuştu.



Mustafa Özdemir - Remzi Şimşek

