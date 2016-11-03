Uzun süre bebekleri olmadığı için Şapşik’e kızları gibi baktıklarını söyleyen genç çift, köpeklerine çarptıktan sonra veterinere götürmek yerine durmayıp devam eden sürücünün bulunmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, 7 senelik evli İlker (38) ve Büşra Yeşil (27) çiftinin 6 sene boyunca çocukları olmadı. İlker Yeşil, eşine sürpriz yapıp, Hollanda’dan 5 bin lira değerinde Pug Mobs cinsi bir süs köpeği getirtti. Köpeğe kimlik çıkarıp sahiplenen genç aile, 1 yıl boyunca Şapşik ismini verdikleri köpeğe adeta kızları gibi baktı. Geçen sene gördüğü tüp bebek tedavisi sonrası hamile kalan Büşra Yeşil, hamileliğinin son ayında köpek tüyünden tiksinmeye başlayınca bebe konfeksiyoncusu eşi İlker Yeşil, Şapşik’i yeni doğacak olan bebeklerinin kırkı çıkana kadar bir tanıdığına emanet etti.

Geçen pazartesi akşamı Yıldırım Kurtuluş Caddesi üzerinde Şapşik’i gezintiye çıkaran Mesut isimli kişi, köpeğin tasmasını bir anda elinden kaçırınca aniden yola fırlayan Şapşik, süratle gelen bir kamyonetin altın kaldı. Vatandaşların seslenmesine rağmen araç sürücüsü durup yaralı köpeği veterinere götürmek yerine kaçmayı tercih etti. Cadde üzerindeki esnaf 153’ü arayarak belediyeden yardım istedi. Yarım saat sonra barınaktan geldiklerini belirten 2 kişi, yaralı köpeği sahipli olduğu için alamayacaklarını belirtip geri döndü.

Haber verilmesi üzerine kazadan yarım saat sonra olay yerine gelen İlker Yeşil, kanlar içerisindeki köpeğini bir kutuya koyarak en yakın veterinerin yolunu tuttu. Nilüfer Özlüce Mahallesi'ndeki bir veterinere götürülen Şapşik kurtarılamadı. 6 sene çocukları olmadığı için köpekleri Şapşik’e kızları gibi baktıklarını anlatan İlker Yeşil, ”Sonuçta bir canlı durup bakabilirdin. Alıp veterinere götürebilirdin. Vurmuş olduğun canlı bir çocuk ya da bir yaşlı da olabilirdi. Demek ki insana vursa onu da yerde bırakıp kaçacak. Benim Şapşik’imin yerini dolduracak başka bir köpek olabilir mi? Benim köpeğime çarpan kişinin bulunmasını, bir şekilde gelip bizden özür dilemesini istiyoruz. Eşim hamile. 3 gündür uyku uyuyamıyoruz. Yazık günah değil mi bize de” diye konuştu.

Uğur Uslubaş