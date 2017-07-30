Diğer
Kategoriler

Sarayburnu açıklarında yaşanan can pazarı kamerada

Fatih Sarayburnu açıklarında denize giren ve bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan genç, Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Yaşanan can pazarı ve kurtarma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, durumunun iyi olduğu öğrenilen genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarayburnu açıklarında yaşanan can pazarı kamerada

30 Temmuz 2017 09:27
Sarayburnu açıklarında yaşanan can pazarı kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Fatih Sarayburnu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahile gelen Rıdvan Koyuncu (28) yüzmek için denize girdi. Yüzmeye başlayan genç bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Genç gözden uzaklaştığı esnada seyir halinde olan gemideki mürettebat onun suda çırpındığını fark etti. Durumun mürettebat tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirilmesinin ardından ihbar üzerine sahile giden Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri, boğulmak üzere olan ve çırpınan Rıdvan Koyuncu'yu son anda denizden bota alarak kurtardı. Gence ilk müdahaleyi yapan ekip, onu sakinleştirmeye çalıştı. Botla Ahırkapı istasyonuna götürülen Koyuncu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Siz olmasaydınız ben ölmüştüm”

Boğulmaktan saniyelerle kurtulan Rıdvan Koyuncu, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür ederek, “Akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladım. Denizden geçen gemidekiler beni gördü. Ayağıma kramp girdi, 30 kilogram su yuttum. Allah razı olsun bir daha tövbe buralarda denize girmem. Siz olmasaydınız ben ölmüştüm. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Korku böyle bir şey” dedi.
Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!