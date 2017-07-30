Sarayburnu açıklarında yaşanan can pazarı kamerada

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Fatih Sarayburnu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahile gelen Rıdvan Koyuncu (28) yüzmek için denize girdi. Yüzmeye başlayan genç bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Genç gözden uzaklaştığı esnada seyir halinde olan gemideki mürettebat onun suda çırpındığını fark etti. Durumun mürettebat tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirilmesinin ardından ihbar üzerine sahile giden Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri, boğulmak üzere olan ve çırpınan Rıdvan Koyuncu'yu son anda denizden bota alarak kurtardı. Gence ilk müdahaleyi yapan ekip, onu sakinleştirmeye çalıştı. Botla Ahırkapı istasyonuna götürülen Koyuncu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Siz olmasaydınız ben ölmüştüm”

Boğulmaktan saniyelerle kurtulan Rıdvan Koyuncu, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür ederek, “Akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladım. Denizden geçen gemidekiler beni gördü. Ayağıma kramp girdi, 30 kilogram su yuttum. Allah razı olsun bir daha tövbe buralarda denize girmem. Siz olmasaydınız ben ölmüştüm. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Korku böyle bir şey” dedi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

