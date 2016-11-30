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Sarıkamış’ta sığınak ele geçirildi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Ayhan Gençleşen-7 Operasyonunda terör örgütüne ait sığınak ele geçirildi.


30 Kasım 2016 15:55

Edinilen bilgilere göre; Sarıkamış’ta alınan bir ihbarı değerlendiren 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı ve Sarkamış İlçe Jandarma Komutanlığı 1 METİ timi, 1 MAKÖ Timi ve 1 GK timi ile başlatılan Ayhan Gençleşen-7 Operasyonu kapsamında yapılan arazi tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden kullanıldığı değerlendirilen bir sığınak ve içerisinde muhtemel EYP yapımında kullanılmak üzere 1 adet büyük boy ve 1 adet küçük boy tüp ele geçirildi. Güvenlik güçlerince sığınakta yapılan aramada, 15 kilo şeker, 5 kilo çay, 5 kilo yağ, 1 kilo tahin pekmezi, 2 kilo salça, 750 gram tuz, 1 adet büyük boy tencere, 10 metre sera naylonu da bulundu.

Ele geçirilen malzemeler, Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla kontrollü bir şekilde olay yerinde imha edildi. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: kars, Sarıkamış, sığınak


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