Edinilen bilgilere göre; Sarıkamış’ta alınan bir ihbarı değerlendiren 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı ve Sarkamış İlçe Jandarma Komutanlığı 1 METİ timi, 1 MAKÖ Timi ve 1 GK timi ile başlatılan Ayhan Gençleşen-7 Operasyonu kapsamında yapılan arazi tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden kullanıldığı değerlendirilen bir sığınak ve içerisinde muhtemel EYP yapımında kullanılmak üzere 1 adet büyük boy ve 1 adet küçük boy tüp ele geçirildi. Güvenlik güçlerince sığınakta yapılan aramada, 15 kilo şeker, 5 kilo çay, 5 kilo yağ, 1 kilo tahin pekmezi, 2 kilo salça, 750 gram tuz, 1 adet büyük boy tencere, 10 metre sera naylonu da bulundu.

Ele geçirilen malzemeler, Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla kontrollü bir şekilde olay yerinde imha edildi.

Işık Çapanoğlu