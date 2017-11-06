Sarıyer’de aç sokak köpekleri çiftlikteki hayvanlara saldırdı

Sarıyer Gümüşdere Mahallesi’ndeki Batuhan Zaman’ın çiftliğindeki bir ineğe iddiaya göre, aç sokak köpekleri saldırarak yüzünü paramparça hale getirdi. Yüzü paramparça olan ineğin sahibi Batuhan Zaman, hemen Sarıyer Belediyesi'ni aradı. Sarıyer Belediyesi ekipleri ise sadece kedi ve köpeklere baktıklarını söyleyerek, yaralı ineğe müdahale etmedi. Zaman, ineğin ölebileceğini ve kimsenin ilgilenmemesinden dolayı mağdur olduğunu söyledi. Maddi zararından çok ineğinin çektiği acının kendini rahatsız ettiğini dile getiren Zaman, özel veteriner kliniklerinin de ineğin kuduz olma ihtimali nedeniyle hayvanına bakmadıklarını söyledi.

Sokak köpekleri daha önce de iki koyunu öldürdü

Çiftlik sahibi Batuhan Zaman, olayın ilk olmadığını daha önce sokak köpekleri tarafından çiftliğinde bulunan 2 koyunun öldürüldüğünü söyleyerek sokak köpeklerinin kontrol atına alınmasını istedi. Zaman, çiftliğinde at, koyun, inek gibi birçok hayvana baktığını diğer hayvanların da sokak köpeklerinin saldırısına uğramasından endişe ettiğini belirtti. Köpeklerin saldırdığı hasta ineğin ise çok fazla kan kaybettiği için kemikleri de belli olmaya başladı. Çiftlik sahibi ise köpek tarafından ağır şekilde yaralanan, gün geçtikçe durumu kötüye giden ineğini tedavi edecek veterineri bekliyor.

“Köpek, canlı bir hayvanı kemirerek yedi”

İneğinin başına gelenler karşısında mağduriyet yaşadığını ve çiftliğindeki diğer hayvanların da tehdit altında olduğunu ifade eden çiftlik sahibi Batuhan Zaman, “Başıboş sokak hayvanlarından kaynaklı bir problem yaşandı. İneğin yüzünün belli bir kısmını köpek, canlı bir hayvanı kemirerek yedi. Kendi imkanlarımızla getirdiğimiz veteriner bize, ‘Ben buna bir şey yapamam, dikişlik bir durum yok zaten bunu kapatamayız ve dokunmam. Bunu ısıran hayvan kudurmuşsa bize de bulaşabilir bundan dolayı ben buna elleyemem’ dedi. Sarıyer Belediyesi’ni de aradığımız da sadece kedi ve köpekler için çalışma yürüttüklerini böyle bir durumda müdahale edemeyeceklerini söylediler. Daha sonra da konuşacak bir şey kalmadı zaten bana yardımcı olamadıkları için” dedi.

“Kasap almıyor, veteriner bakmıyor”

İneğin ağır bir şekilde yaralı olduğunu ve durumunun kötüye gittiğini ifade eden Batuhan Zaman, “Birçok yerle görüştüm, müdahale edecek bir veteriner bulamadım. Ciddi bir mağduriyet var, bunun giderilmesi için ne yapmak gerekiyor? Hayvanın 6 ile 10 bin lira arasında bir fiyatı vardır, böyle bir mağduriyetimiz var. Veterinerin bize yardımcı olmamasından sonra hayvanı kendi yöntemlerimizle tedavi ettik. Atlarımız var şu anda burada onlar da aynı şekilde tehdit altındalar. Koyunlarımız var onlar zaten kaçamaz 2 tane koyunumuzu daha önce köpekler yemişti. Bununla alakalı gerekli müdahaleyi yetkililerin yapması gerekiyor. Hayvanı ne kasap alıyor ne veteriner ilgileniyor, ne belediye ilgileniyor burada bir mağduriyet var. Kasap almıyor, veteriner bakmıyor” ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ