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Sarıyer'de başıboş atın vatandaşlara saldırdığı anlar kamerada

Sarıyer'de başıboş olarak gezen bir at vatandaşlara saldırarak ezdi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Başıboş at haber yapmak için mahalleye gelen bir muhabire de saldırdı.

Sarıyerde başıboş atın vatandaşlara saldırdığı anlar kamerada

08 Kasım 2017 16:59
Başıboş atın vatandaşlara saldırdığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesinde meydana geldi. Dün sabah saat 09.45 sıralarında Çayırbaşı Caddesi üzerinde başıboş olarak gezen bir at kaldırımda yürüyen vatandaşlara saldırdı. Adete şaha kalkan at kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine atlayarak yaralanmalarına neden oldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Öte yandan, başıboş at haber yapmak için mahalleye gelen bir muhabire de saldırdı. Atın üzerine doğru atlamasıyla yere düşen muhabire yakındaki vatandaşlar ve kameraman yardım etti.

Caner Sönmez - Oğuzcan Yazar

Etiketler: başı boş at, saldırma, Sarıyer

 

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