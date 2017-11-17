Diğer
Kategoriler

Sarıyer’de 'dur' ihtarına uymayan sürücü vuruldu

Sarıyer’de polisin dur ihtarına uymayarak çalıntı kamyonetle kaçan şahıs, polis tarafından ateş açılarak yakalandı. Bacağından yaralanan zanlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarıyerde dur ihtarına uymayan sürücü vuruldu

17 Kasım 2017 09:54
Sarıyer’de 'dur' ihtarına uymayan sürücü vuruldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, dün gece Ataşehir'de çalınan bir kamyonetin Sarıyer'de tespit edilmesi üzerine polis harekete geçti. Dur ihtarına uymayan şüpheli şahıs, polise ateş açarak kaçmaya başladı.

Şüpheli şahısla yaşanan kovalamaca sırasında polis araca ateş açtı. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda aracının içerisindeyken bacağından vurulan zanlı kamyoneti bırakarak yayan şekilde kaçmaya çalıştı. Bir villanın bahçesine saklanan şahsı, polis ekipleri takip ederek kıskıvrak yakaladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri zanlıya ilk müdahalesini burada yaptıktan sonra yaralı şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı. Zanlı hastaneye kaldırılırken basın mensuplarının ne çaldın sorusu üzerine "hiç bir şey çalmadım" dedi.

Öte yandan, yakalanan zanlının daha öncede hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından sabıkası olduğu öğrenilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Murat Horoz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç