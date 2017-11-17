Sarıyer’de 'dur' ihtarına uymayan sürücü vuruldu

Edinilen bilgiye göre, dün gece Ataşehir'de çalınan bir kamyonetin Sarıyer'de tespit edilmesi üzerine polis harekete geçti. Dur ihtarına uymayan şüpheli şahıs, polise ateş açarak kaçmaya başladı.

Şüpheli şahısla yaşanan kovalamaca sırasında polis araca ateş açtı. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda aracının içerisindeyken bacağından vurulan zanlı kamyoneti bırakarak yayan şekilde kaçmaya çalıştı. Bir villanın bahçesine saklanan şahsı, polis ekipleri takip ederek kıskıvrak yakaladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri zanlıya ilk müdahalesini burada yaptıktan sonra yaralı şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı. Zanlı hastaneye kaldırılırken basın mensuplarının ne çaldın sorusu üzerine "hiç bir şey çalmadım" dedi.

Öte yandan, yakalanan zanlının daha öncede hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından sabıkası olduğu öğrenilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Murat Horoz