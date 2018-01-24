Sarıyer’de hisar içinde ceset bulundu

Sarıyer, Baltalimanı Mahallesi, Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde bulunan dehliz içerisinde vatandaşlar yüzü tanınmayacak halde yerde bir kişinin yattığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk incelemelerde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine şahsın kimlik bilgilerinin tespiti için olay yeri inceleme ekipleri dehliz içerisinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada cesedin 45 yaşlarında olduğu belirtilen Bülent Gültekin’e ait olduğu ortaya çıktı.

Hisar içindeki cesedi bularak durumu polise haber veren vatandaş, ’’On beş gün önce buradaydı. Devlet kendisini tedavi etmek için buradan aldı. Ancak hastanede kaçarak tekrar buraya geldi. Bir kez daha tedavi amaçlı aldılar. On beş gündür görünmüyordu. Bir arkadaşımız bu sabah hayvanlara yemek vermek için yukarı çıkıyor. Korkmuş bir şekilde aşağıya geldi. Ağabey burada ceset var dedi. Bunun ardından yukarı çıktık, yüzü yanmış bir vaziyetteydi. Çevredeki vatandaşlar yardım eder, yemeğini verirdi. Sevilen bir arkadaştı’’ şeklinde konuştu.

Hisar içindeki ceset yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Oğuzcan Yazar