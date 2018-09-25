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Şarkıcı Ferhat Tunç'a terör örgütü propagandasından hapis

Şarkıcı Ferhat Tunç'a terör örgütü propagandasından hapis
Şarkıcı Ferhat Tunç'a terör örgütü propagandasından hapis

Şarkıcı Ferhat Tunç, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı. Mahkeme Tunç’a verilen cezada herhangi bir indirime gitmedi.

Ferhat Tunç'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık Ferhat Tunç ile avukatı hazır bulundu.

“PİŞMAN DEĞİLİM” 

Son savunmasını yapan Tunç, "Ben sanatçıyım. Sanatçı toplumsal değerleri savunan bir aydındır. Sanatın ilkelerine sahip çıkıyorum. Sanatçı koşullara göre hareket etmez. Böyle yapması sanata ihanettir. Sanat ve sanatçılar bir ideolojiye sığdırılamaz. İddianamede niyet okuması yapılmıştır. Kobani sürecini yakından takip eden bir sanatçıyım. Son albümüm Kobani ismini taşıyor. Suçlamalar ön yargılıdır. Ne yaptıysam sanatçı duyarlılığıma sığınarak yaptım. Pişman değilim" dedi. 

Daha sonra son sözü sorulan sanık Ferhat Tunç, "Beraat kararı çıkarsa bu ifade özgürlüğü ve demokrasi açısından önem arz edecektir. Suç işlediğimi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ferhat Tunç'u "Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın ve onun uzantısı olan YPG ve YPJ'nin propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirime gitmeyen mahkeme, sanığın farklı illerde ertelenen davalarına ilişkin bu kararın tebliğ edilmesine de hükmetti.  

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