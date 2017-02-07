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Sarkozy için yargılama talimatı

Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve 13 şüpheli hakkında dava açılması talimatı verildi.

Sarkozy için yargılama talimatı

07 Şubat 2017 17:03

Fransa’da hakim Serge Tournaire, 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yasadışı yollardan finanse ettiği ve Bygmalion şirketden sahte fatura aldığı gerekçesiyle eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve 13 şüpheli hakkında dava açılması talimatı verdi. Sarkozy, aşırı harcamaların farkında olduğunu kaydederek, dava açılması kararına karşı çıkacaklarını savundu. Sarkozy’nin avukatı Thierry Herzog, yargılama kararına karşı dava açacaklarını dile getirdi. Sarkozy, 2012 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 22.5 milyon Euroluk seçim bütçesini aşmakla suçlanıyor. Davanın açılması halinde Fransa’da yakın tarihte ikinci kez bir cumhurbaşkanı yargılanmış olacak. 2011 yılında eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac yolsuzluk davasında suçlu bulunmuş ve 2 yıl ertelenmiş hapis cezası almıştı. 

Etiketler: Sarkozy, yargılama


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