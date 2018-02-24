Sarp Apak: 'Herkesin komedyen olduğu bir ülkede yaşıyoruz'

Sanata yeteneği olan insanların profesyonelliğe giden yolda donanımlı bireyler olarak yetişmelerine imkan sağlamak amacıyla Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi’nde dersler başladı. Turgut Özal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen her hafta ünlü bir ismin konuk olduğu eğitimlerde bu hafta ünlü oyuncu Sarp Apak, öğrencilerle buluştu. Genel sanat yönetmenliğini deneyimli oyuncu Burak Hakkı’nın üstlendiği akademide, öğrencilerle bir araya gelen Apak, oyuncu Erdem Baş’ın moderatörlüğünde mesleğe başlama hikayesini ve yer aldığı projelerdeki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Birçok komedi projesinde yer aldığını ifade eden Apak, komedi oyuncusu olmanın zorluğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, Şener Şen, Uğur Yücel ve merhum Gazanfer Özcan gibi isimlerin oyunculuğunu da çok beğendiği belirtti. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan deneyimli oyuncu, oyunculukta gelişime açık olmanın ve eğitimin önemine dikkat çekti.

“Herkesin komedyen olduğu bir ülkede yaşıyoruz”

Birçok komedi projesinde yer alan ve komedi oyuncusu olmanın zor olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Sarp Apak, “Hele bir de komedi oyuncusu olacağım diyorsanız ekstra zor çünkü herkesin komedyen olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Burada ben komedi yapacağım demek çok zor oluyor. O noktada gerçekten çelik gibi sinirler istiyor. Şener Şen ve Uğur Yücel’i çok ayrı bir yere koyuyorum, Gazanfer Özcan çok özel bir komedyen tiyatroda yaptım kendisiyle, sağlık sorunları varken sahneye çıkınca iyileşiyordu ilginç bir insan tam bir tiyatrocu hayatları boyunca tiyatro yapmışlar. Engin Günaydın, yeni jenerasyondan en beğendiğim” ifadelerini kullandı.

“Kendimi geliştirmek için buraya geldim”

Konuk kişilerin tecrübelerini dinlemenin önemli olduğunu belirten Zehra Elbaşı, “belediyemize bu konudaki atılımından dolayı teşekkür ediyoruz. Ben öğretmenim kendimi geliştirmek için buraya geldim. Farklı açılardan bakmak ve farklı yönlerden insanların birbirini tanımalarını sağlamak böyle bir ortamda kaynaşmak adına güzel buluyorum. Sürenin biraz daha uzun olmasını isterdim” dedi.

“Bize farklı şeyler katıyor”

Eğitimlerin birçok noktada kendilerine önemli şeyler kattığını ifade eden Betül Keskinsoy, “Bilgiler veriyor, yaptıklarını anlatıyorlar, güzel oluyor. Güzel bir proje, bugün ilk başta ısınma çalışmaları, hareketler yaptık bunlar bize farklı şeyler katıyor. İki kişi sahnede karşı karşıya geldiğiniz zaman ne yapacağınızı görmüş oluyorsunuz” diye konuştu.

15 ile 81 yaş arası vatandaşların eğitim için başvurduğu, Genel Sanat Yönetmenliğini oyuncu Burak Hakkı’nın üstlendiği akademide; öğrencilere oyunculuk, yönetmenlik, senaryo, yapım ve teknik bölümler alanında eğitim alma imkanı sağlandı. Sanat akademisine 500’e yakın öğrenci kayıt yaptırırken Mayıs ayına kadar devam edecek dersler her cumartesi ve pazar sabah saat 10.30-12.30 arasında gerçekleştiriliyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ