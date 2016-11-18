Yeşilyurt ilçesine bağlı Yalınkaya Mahallesi'nde Hüseyin Gündüz’e ait keçiler dağlık alandaki kayalıklarda mahsur kaldı. 2 gün boyunca hayvanlarını kurtaramayan Gündüz çareyi itfaiye ekiplerini arayarak buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 kişilik ekip keçilerin mahsur kaldığı bölgeye gitmekte bir hayli zorlandı. Kurtarma ekipleri, malzemelerini yükledikleri katırlarla yaklaşık 1,5 saat süren bir yolculuğun ardından keçilerin mahsur kaldığı bölgeye ulaşabildi.

Ekipler 30 metre yükseklikten halat yardımı ile keçilerin bulunduğu alana inerken yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından mahsur kalan 8 keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.