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Sarp Sınır Kapısı’nda yaya geçişinde uzun kuyruklar oluştu

Türkiye’nin Gürcistan’a açılan kapısı Sarp Sınır Kapısı'nda sistemsel bir arızadan dolayı yaya geçişlerinin durduğu öğrenildi.

Sarp Sınır Kapısında yaya geçişinde uzun kuyruklar oluştu

28 Ekim 2017 12:14
Sarp Sınır Kapısı’nda yaya geçişinde uzun kuyruklar oluştu - Tıkla İzle

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Türkiye’nin Gürcistan’a ve Kafkasya’ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda bu sabah sistemsel bir arızadan dolayı yaya geçişlerinin durduğu öğrenilirken, kapıda uzun yaya kuyrukları oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Sarp Sınır Kapısı'nda yaya geçişini sağlayan görevlilerin bilgisayarlarından SGK bilgi sistemine ulaşılamadığı için yayaların geçişi sabah saatlerinden itibaren durdu. Bu aksaklık nedeniyle ise kapıda uzun kuyruklar oluştu. Bekleyenler arasında zaman zaman fenalaşanlar olurken, Gürcistan uyruklu vatandaşlar sınır kapısından geçişte problem yaşamadığı için kuyrukta bekleyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise duruma isyan etti.

Sırada bekleyen Türk vatandaşları yaptıkları açıklamada "İçeride yığılmış insanlar mevcut. Çoluk çocuk herkes perişan. Sabah 7’den buyana Türk vatandaşları karşı tarafa geçemiyor, sadece Gürcü vatandaşlar geçebiliyor. Emniyet yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, SGK’ya ait 4C tescil kaydı göremiyorlarmış. Muhtemelen FETÖ ile ilgili bir soruşturmayla alakalı bir konu bu. Kimseye ulaşamıyoruz. Çağrı merkezlerinden hafta sonu olduğu için sorunun çözümünün gecikeceği söylendi. Perişan olduk" ifadelerini kullandılar.  

Hasan Fehmi Demir

Etiketler: kuyruk, sarp sınır kapısı

 

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