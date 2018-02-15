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Şaşkın hırsız arkadaşını yaraladı

Çin’de mağazayı soymaya çalışan hırsızlardan biri elindeki tuğlayı mağazanın vitrini yerine suç ortağının kafasına attı.

Şaşkın hırsız arkadaşını yaraladı

15 Şubat 2018 12:57
Şaşkın hırsız arkadaşını yaraladı - Tıkla İzle

Çin’in Şanhay kentinde bir mağazayı soymak isteyen hırsızların bu girişimi düşündükleri gibi sonlanmadı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, başlarında kapüşon bulunan iki kişinin gece saat 00.50’de bir mağazanın önüne geldiği görülüyor. Şahıslardan biri, elindeki tuğlayı mağazanın vitrinine fırlattıktan sonra kaçmaya başlıyor ve o esnada suç ortağı arkadaşının hedefi oluyor. Başına aldığı tuğla darbesiyle yere düşen hırsız, yine arkadaşı tarafından yerden kaldırılmaya çalışılıyor.

Şanhay Emniyet Müdürlüğü, beceriksiz hırsızların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Hırsızların alay konusu olduğu yorumlarda, “Tüm hırsızlar böyle olsa, polislerin ek mesai yapmasına gerek kalmaz” denildi.

Cenk Özkömür

Etiketler: Çin, hırsız

 

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