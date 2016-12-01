2012 model marka otomobilini satmak için ilan veren genç müzisyen Tarık Ümit Genç, yazdığı şiirle arabasının özelliklerini anlattı. "Dizeller Dizeli dizeleri dizdi" ismiyle verdiği ilanda 55 bin TL fiyat biçtiği arabasını şiirle anlatan Genç, seçtiği bu yöntem sayesinde bir anda fenomen oldu. İlanı okuyan kullanıcılar tarafından 200 bin mesaj atılan ilanı 2 milyonun üzerinde kişi tıkladı.

İnternet üzerinde yayınladığı ilanın hazırladığı bir proje çalışmasının ürünü olduğunu, aslında arabasını satmak istemediğini belirten Tarık Ümit Genç, ilan sonrası geri dönüşleri merak ettiği için böyle bir yönteme başvurduğunu açıkladı. Genç, İsveçli pazarlama gurusu Seth Godin’in ‘mor inek’ teorisinden yola çıkarak farklılık oluşturmak amacıyla seçtiği bu yöntemin ilerleyen dönemde çıkartacağı pop albümü için uzun soluklu bir reklam çalışması olduğunu da sözlerine ekledi.

İşte Tarık Ümit Genç’in arabasının özelliklerini anlattığı o şiiri:

“Aracımda hata yok, kusur yok diyemem,

Yalana dilim dönmez, asla söyleyemem,

Haram dokunur, aç kalsam da yiyemem,

Alana hayırlı, uğurlu olsun.

Boyası, değişeni var mıdır? vardır.

Öndekine çarpmıştım, sebebi kardır,

Sorunsuz kullanıyorum üç yıldır,

Alana hayırlı, uğurlu olsun.

Araçta efsane kedim de vardı, korktu,

Hızım çok değil, belki otuz, belki kırktı,

Boyasızdı, aracım için bu kaza bir ilkti,

Alana hayırlı, uğurlu olsun.

Ne kadar hasar olur ki ikinci viteste ?

Hasarı ve bakımları yetkili serviste,

Ne yapıldıysa hepsi kayıtlı tam liste,

Alana hayırlı, uğurlu olsun.

Kimse yoğurdum ekşi demez, doğrudur,

Kimininki şifa, kimininki midede ağrıdır,

Hatasız derler, ama şasesi bile eğridir,

Alana hayırlı, uğurlu olsun.

Aracıma kefilim, ne diyorsam odur,

Nereye istersen götür, sor, sordur,

Söz, adamda senet; para, elde kirdir,

Alana hayırlı, uğurlu olsun.

1 depoyla tam 1300 km gider,

Bu da 100 kilometrede 3,7 lt eder,

Hesap yanlışsa, keyfe keder,

Alana hayırlı, uğurlu olsun.

Passat cc, Audi tt ile kapışır,

Geçemez ama tamponuna yapışır,

Şiir gibi araca şiir gibi ilan yakışır,

Alana hayırlı, uğurlu olsun.

Bakımı ucuz, sürüşü keyiflidir,

Sanayi görmemiş, servis kayıtlıdır,

Ses sistemi süper, USB teyplidir,

Alana hayırlı, uğurlu olsun.

Bagajı geniştir, dünyaları alır,

6 bavul koyunca yine de yer kalır,

Böyle fırsat 40 yılda 1 denk gelir,

Alana hayırlı, uğurlu olsun.

2500 TL ziebart uygulaması vardır,

O fiyata şimdi yaptırmak zordur,

İyi araba erkek adama yardır,

Alana hayırlı, uğurlu olsun.

Alın teridir, haram yoktur içinde,

Alan dua eder, direksiyona geçince,

Nasipse uçak alacam, aracımı satınca,

Alana hayırlı, uğurlu olsun.

Dij klm, çelik jant, bagaj halısı

ABS, ESP, CC, bluetooth ve dahası,

Yani özetle, sport still, dolusu,

Alana hayırlı, uğurlu olsun.

Japon gibi seyir halinde fren kitlemez,

Fransız gibi bakım masraflarını katlamaz,

Note 7 değil ki, durduk yerde patlamaz :)

Alana hayırlı, uğurlu olsun.

Sahibi, freelance viralci, metin yazarı,

Reklam mühendisi, dizayn eder pazarı,

Asfalt canavarı diye sattırır dozeri,

Alana hayırlı, uğurlu olsun.

Gizlim saklım yok, gayet açık seçiğim,

Her üretken gibi biraz uçuk kaçığım,

Köleliğe kapalı, projelere açığım,

Alana hayırlı, uğurlu olsun.

Pazarlık var mıdır? vardır, sünnettir,

Gerçek alıcı dosttur, cana minnettir,

Hakiki dost, insan ömründe ziynettir,

Alana hayırlı, uğurlu olsun.”

Veysel Karahan

ANKARA