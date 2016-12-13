Edinilen bilgiye göre olay, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin önünde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, elinde satırla piyanist Fazıl Say’ın konser verdiği sanat merkezinin önüne geldi. Konserin iptal edilmesini isteyen kişi, dakikalarca ikna edilmeye çalışıldı. Şahıs, daha sonra sanat merkezinin güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi. Bir müddet sonra ise güvenlik görevlilerin durumu haber vermesi üzerine merkeze polisler geldi.

Ekipler, şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü.