Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen organizasyona, Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek ve Hacı Özkan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Vali Yardımcısı Mahmut Halhal, Gençlik Hizmetleri İl Müdür Vekili Ahmet Tarakçı, Akdeniz Belediye Başkan Vekili Bedrettin Gündeş, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş’ın yanı sıra çok sayıda sporcu ile antrenörler katıldı.

Törende, çeşitli branşlarda ödüle değer bulunan sporculara, spor kulüplerine, takımlara ve antrenörlere ödülleri ve kupalarının takdim edildi. Törene Doğa Okulları Mersin Kampüsü Müdür Yardımcısı Arzu Timaç ile birlikte katılan Ekin Barış Özenir, satranç branşında ödülünü Mersin Milletvekili Hacı Özkan’dan aldı.

