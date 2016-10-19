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Satrançta Avrupa İkincisi Özenir, Yılın En’leri Ödülü’nü aldı!

Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen '2016 Yılının En’leri Ödül Töreni'nde Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nda Avrupa 2.’si olan Doğa Okulları öğrencisi Ekin Barış Özenir’e ödül verildi.

Satrançta Avrupa İkincisi Özenir, Yılın Enleri Ödülünü aldı!

19 Ekim 2016 12:42

Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen organizasyona, Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek ve Hacı Özkan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Vali Yardımcısı Mahmut Halhal, Gençlik Hizmetleri İl Müdür Vekili Ahmet Tarakçı, Akdeniz Belediye Başkan Vekili Bedrettin Gündeş, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş’ın yanı sıra çok sayıda sporcu ile antrenörler katıldı.

Törende, çeşitli branşlarda ödüle değer bulunan sporculara, spor kulüplerine, takımlara ve antrenörlere ödülleri ve kupalarının takdim edildi. Törene Doğa Okulları Mersin Kampüsü Müdür Yardımcısı Arzu Timaç ile birlikte katılan Ekin Barış Özenir, satranç branşında ödülünü Mersin Milletvekili Hacı Özkan’dan aldı.
 

Etiketler: amatör spor haftası, doğa okulları, santranç


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