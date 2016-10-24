Suriye'de sırtını bomba parçası sıyırdı, yarasını kendi iyileştirmek zorunda kaldı.Eşi ve çocuklarıyla savaştan kaçarak İzmir'e yerleşen Hadice Meskani'nin evi önce bir dükkan, sonra bir apartmanın damı oldu. Sonunda başlarını bir eve sokan 38 yaşındaki Suriyeli Hadice, hurdacı eşinin bulduğu dikiş makinesiyle yeni hayatında dikiş tutturmaya çalışıyor.

38 yaşındaki Suriyeli Hadice Meskani, ülkesinde yaptığı dikiş nakışla para kazanıyor, kendiyle yaşıt eşi Ahmed Meskani ise demircilik yapıyordu. Emira, Bekri ve Bilal ismindeki çocuklarıyla mutlu bir hayat süren Meskani çiftinin yaşamı, ülkelerindeki savaşla yerle bir oldu. Önce bir bomba parçası Hadice Meskani'nin sırtını sıyırdı. Hastaneye bile gidemeyen Meskani, ailesiyle birlikte köyünün yolunu tuttu ve yarasını kendi iyileştirdi. 1 yılın ardından çocuklarına savaşsız bir hayat sunmak için Türkiye'ye göç eden Meskani çifti, İzmir'de önce bir dükkanda, daha sonra da bir apartmanın damında yaşadı. Eşinin hurdacılıktan kazandığı para ile bir eve yerleşen Hadice Meskani'nin dördüncü çocuğu Elif de bu evde doğdu. Ahmed Meskani'nin hurdadan bulduğu dikiş makinesi ile çocuklarına giysi diken, imkan olsa bu işten para kazanmak istediğini de söyleyen Suriyeli Hadice, şimdi yoksullukla boğuşarak yeni hayatında dikiş tutturmaya çalışıyor.

"Uçak geçtiğinde çocuklarım korkuyor"

Suriye'den Türkiye'ye göç ederken pek çok zorlukla karşılaştıklarını belirten Hadice Meskani, "Dört gün aç kaldık. Çocuklarımın ayaklarında terlik bile yoktu. Çok güçlük çektik. Suriye'de yaptığım dikişlerle para kazanıyordum. Eşim de demircilik yapıyordu. Sonra sırtımdan yaralandım. Çocuklarım bomba sesleri duyduklarında korunmak için kafalarına tencere koyardı. Şimdi burada uçak geçtiğinde çocuklarım hala korkuyor" dedi.

Hurda toplamak için kullandığı motoru çalındı

Hadice Meskani, dışarıdan kimseye dikiş işi yapmasa da eşinin hurdadan bulduğu dikiş makinesiyle çocuklarına giysi diktiğini belirterek, "Bu makineyle kimseye dikiş dikemiyorum. Kimse kıyafetlerini dikmem için getirmiyor. Kocama yardımcı olmak isterim ama burası Suriye gibi değil. Eşimin hurdadan kazandığı para ile anca kiramızı ödeyebiliyoruz. O da hurdaya gittiğinde günde anca 20 lira kazanıyor. İki çocuğum okula gidiyor. Ayran istiyorlar, günde 2 lira veremiyorum. Kış gelecek, evimizde kömür yok. Umarım eşim daha güzel bir iş bulur. Eşimin hurda toplamak için kullandığı motor çalındı. Tek ekmek teknemiz de gitti" diye konuştu. Hadice Meskani'nin eşi Ahmed Meskani ise, "Çocuklarımın okula gitmesini istiyorum. Cahil kalmalarını istemiyorum. Ben çocuklarıma bakmak için daha iyi bir iş istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suriyeli Hadice'nin hayat hikayesi, Hasan Dalgıç'ın fotoğraflarla öyküler anlattığı Mülteci Hayatlar Projesinde de yer aldı.