Ülkelerindeki savaşlardan kaçarak Türkiye’ye gelen ve Düzce’ye yerleşen ailelerin çocukları için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi, Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu organizasyonu ile çalışma başlatıldı. Iraklı çocukların anlaşma sorununu ortadan kaldırmak ve yaşama adaptasyonlarını hızlandırmak için yapılan çalışma ile Gençlik Merkezinde Türkçe, Arapça ve Kuran-ı Kerim eğitimleri verilmeye başlandı. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu öğretmenleri tarafından verilen eğitimlere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezide malzeme ve yer temini ile destek veriyor.

Eğitim alan çocuklar Türkiye’yi çocuk sevdiklerini belirterek mühendis, itfaiyeci ve öğretmen olmak istediklerini belirtti. Din eğitimi alan çocuklar duaları da ezberliyor.

'Memleketime Hoşgeldin Kardeşim'

Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Atay, 'Memleketime Hoş Geldin' projesi kapmasında Iraklı çocuklara eğitim verdiklerini belirterek "Yıl sonuna kadar eğitimlerimiz devam edecek. 40 civarında öğrenci ile başladık, her geçen gün ilgi artt, şu an 60 oldu. Öğrencilerimiz çok memnun, bu da bizi memnun ediyor. Sadece ders değil gönüllü gençlerimiz var. Onlar da çocuklarla bir araya gelip oyunlar oynuyorlar, çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Amacımız, yarın buradan ayrılırlarsa hoş anılarla ayrılmalarını istiyoruz. Büyük ve lider bir ülke olduğumuzu göstermek istiyoruz. 100 yıl önce atalarımızın yaptığını burada yapıyoruz. Irak'tan gelen muhacir kardeşlerimize kurumlarımızı açtık" dedi.

Ali Yıldız