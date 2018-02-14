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Savcı FETÖ'den tutuklu eski Garnizon Komutanı Eken'in cezalandırılmasını istedi

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken’in yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıklayarak Eken'in cezalandırılmasını istedi.

Savcı FETÖden tutuklu eski Garnizon Komutanı Ekenin cezalandırılmasını istedi

14 Şubat 2018 16:44

15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken gözaltına alınmış ve 17 Temmuz 2016'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Eken’in Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına bugün devam edildi. Bafra T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Şükrü Eken, duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile görüntülü olarak katıldı. Gazetecilerin alınmadığı duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Eken'in cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 6 Nisan tarihine ertelendi.

Muhammer Ay

 

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