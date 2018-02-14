Savcı FETÖ'den tutuklu eski Garnizon Komutanı Eken'in cezalandırılmasını istedi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken gözaltına alınmış ve 17 Temmuz 2016'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Eken’in Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına bugün devam edildi. Bafra T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Şükrü Eken, duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile görüntülü olarak katıldı. Gazetecilerin alınmadığı duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Eken'in cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 6 Nisan tarihine ertelendi.

Muhammer Ay