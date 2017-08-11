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Savcının arabasına çarpan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı!

Ankara’da şüpheli ölüm ihbarını incelemek için olay yerine giden savcının arabasına alkollü sürücü çarptı. Alkollü olmadığını iddia eden vatandaş polise zor anlar yaşatırken, sürücü kendisine tepki gösteren bir vatandaşla da kavga etti.

Savcının arabasına çarpan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı!

11 Ağustos 2017 20:01
Savcının arabasına çarpan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı - Tıkla İzle

Olay, saat 17.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Etlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, General Tevfik Sağlam Caddesindeki şüpheli ölüm ihbarı üzerine olay yerine savcı intikal etti. 06 FL 9394 plakalı makam aracı sürücüsünün görevli savcıyı olay yerine bırakmasından sonra A.B. yönetimindeki 06 AH 7613 plakalı araç makam aracına çarptı. Maddi hasarlı kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri intikal etti.

Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü A.B.'nin alkollü olduğunu tespit etti. İfadesi alınmak üzere karakola götürülmek istenen sürücü, ekip otosuna binmemek için direndi. Alkollü olmadığını savunan sürücü, kazada da hatası bulunmadığını öne sürdü.

Tepki gösteren vatandaşla kavga etti

A.B., “Alkollü değilim, polis her şeyi bana kilitliyor. Çağır diyorum savcıyı gelmiyor” ifadelerini kullandı. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, “Sarhoşsun işte” diyerek tepki gösterdi. Bu sözlere sinirlenen Aziz B. ile tepkili vatandaş arasında kısa süreli kavga yaşandı. Araya giren polis ekipleri tarafları ayırdı.
Polis tarafından ikna edilen alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Abdullah Sarıca - Burak Altun
 

Etiketler: alkollü, Savcının arabası


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