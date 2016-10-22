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'Savcıyım' diyerek dolandırdı, mahkemede serbest kaldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen dolandırıcılık olayında kendisini savcı veya polis olarak tanıtan A.Ö., polisin yaptığı operasyonla yakalandı.


22 Ekim 2016 13:12

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Turgutlu’da bir kişiyi kendisini savcı ya da polis olarak tanıtarak dolandıran A.Ö., polisin yaptığı çalışma ile suçüstü yakalandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada 8 bin lira, 4 çeyrek altın, 500 avro ve bir miktar ziynet eşyası bulundu.
A.Ö., emniyetteki ifadesinin ardından Turgutlu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İlker Uyar
MANİSA 


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