Türkiye ve İtalya arasındaki ticaretin nabzını tutan İtalyan Ticaret Odası’nın 130’uncu yılı konferans ve panel ile kutlandı. İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo, düzenlenen kutlamada iki ülkenin ticaret ilişkilerine değinerek, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayisi ticaretinin artmasını istediklerini söyledi.

Son yıllardaki krizlerden bütün ülkeler etkilendiğini belirten İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo, bu toplantıyla gelecekteki gelişmelerin ilk adımları atılmasını dileyerek, "Türkiye, İtalya’dan aldığı yatırımları ciddi olarak kurumsallaştırmıştır. Buna gelecekte de devam etmelerini isterim. Savunma sanayinde bu ticaretlerin artmasını isterim. Bu sektörde teknoloji çok önemlidir. Her iki tarafa da ciddi bir tatmin sağlar. Bu karşılıklı güven ilişkisi ve ciddi beklentiler Türkiye ve İtalya Akdeniz havzasına baktığımızda ilişkileri farklı. Son yıllarda krizlerden bütün ülkeler etkilendi" diye konuştu.

"İTALYA VE TÜRKİYE’DE GELİŞİM RUHU VAR"

Panele katılan herkese teşekkür eden İtalya Büyükelçisi, İtalyan Ticaret Odası’nın başarı hikayesine sahip olduğunu ve dünyanın ilk on ülke arasında olması da köklerin ne kadar sağlam olduğunu gösterdiğini söyledi. Bu sonuçtan gurur duyduğunu da sözlerine ekleyen Mattiolo, "Bu toplantıyla Türkiye’yi anlamak mümkün, İtalya’yı da Türklerin anlaması mümkün. Türkiye’de girişimci ruhu ele almak istiyoruz. Ben beş buçuk yıllık görevim süresince bundan daha önceki çalışmalarımda da Türkiye’nin benim için ne kadar önemli olduğunu gördüm. İtalya ve Türkiye’de gelişim ruhu var. Bu ülkede önemli fırsatlar çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

İtalyan Ticaret Odası Başkanı Giuseppe Moggi de panelde yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar tarihsel gelişimimizde ticaret odamız her şeyi gördü. Her şey aslında ilişkilerimizi zayıflatacak şekildeydi. Ancak ortak ruh her iki ulusta da bu ilişkinin gelişmesini sağladı. Girişimciler ne yapacaklarına bakarlar bu nedenle ben her iki ulusun girişimci ruhundan bahsetmek istiyorum. Her iki ulusta aslında küçük ve orta ölçekli kuruluşlara bağlıdır. Bu alışverişler zaman içerisinde gelişir ve bizlerde buna katkıda bulunuruz. Bütün ekonomi aktörleri gol atmak için çalışıyor her iki ulusta kazan kazan mantığıyla çalışıyor" dedi.