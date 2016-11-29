Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » 'Savunma sanayinde ticaretin artmasını istiyoruz'

'Savunma sanayinde ticaretin artmasını istiyoruz'

İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo, İtalyan Ticaret Odası’nın 130’uncu yılı kutlamasında iki ülkenin ticaret ilişkileri ile ilgili, "Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayisi ticaretinin artmasını istiyoruz" dedi.

Savunma sanayinde ticaretin artmasını istiyoruz

29 Kasım 2016 19:09

Türkiye ve İtalya arasındaki ticaretin nabzını tutan İtalyan Ticaret Odası’nın 130’uncu yılı konferans ve panel ile kutlandı. İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo, düzenlenen kutlamada iki ülkenin ticaret ilişkilerine değinerek, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayisi ticaretinin artmasını istediklerini söyledi.

Son yıllardaki krizlerden bütün ülkeler etkilendiğini belirten İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo, bu toplantıyla gelecekteki gelişmelerin ilk adımları atılmasını dileyerek, "Türkiye, İtalya’dan aldığı yatırımları ciddi olarak kurumsallaştırmıştır. Buna gelecekte de devam etmelerini isterim. Savunma sanayinde bu ticaretlerin artmasını isterim. Bu sektörde teknoloji çok önemlidir. Her iki tarafa da ciddi bir tatmin sağlar. Bu karşılıklı güven ilişkisi ve ciddi beklentiler Türkiye ve İtalya Akdeniz havzasına baktığımızda ilişkileri farklı. Son yıllarda krizlerden bütün ülkeler etkilendi" diye konuştu.

"İTALYA VE TÜRKİYE’DE GELİŞİM RUHU VAR"

Panele katılan herkese teşekkür eden İtalya Büyükelçisi, İtalyan Ticaret Odası’nın başarı hikayesine sahip olduğunu ve dünyanın ilk on ülke arasında olması da köklerin ne kadar sağlam olduğunu gösterdiğini söyledi. Bu sonuçtan gurur duyduğunu da sözlerine ekleyen Mattiolo, "Bu toplantıyla Türkiye’yi anlamak mümkün, İtalya’yı da Türklerin anlaması mümkün. Türkiye’de girişimci ruhu ele almak istiyoruz. Ben beş buçuk yıllık görevim süresince bundan daha önceki çalışmalarımda da Türkiye’nin benim için ne kadar önemli olduğunu gördüm. İtalya ve Türkiye’de gelişim ruhu var. Bu ülkede önemli fırsatlar çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

İtalyan Ticaret Odası Başkanı Giuseppe Moggi de panelde yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar tarihsel gelişimimizde ticaret odamız her şeyi gördü. Her şey aslında ilişkilerimizi zayıflatacak şekildeydi. Ancak ortak ruh her iki ulusta da bu ilişkinin gelişmesini sağladı. Girişimciler ne yapacaklarına bakarlar bu nedenle ben her iki ulusun girişimci ruhundan bahsetmek istiyorum. Her iki ulusta aslında küçük ve orta ölçekli kuruluşlara bağlıdır. Bu alışverişler zaman içerisinde gelişir ve bizlerde buna katkıda bulunuruz. Bütün ekonomi aktörleri gol atmak için çalışıyor her iki ulusta kazan kazan mantığıyla çalışıyor" dedi.

Etiketler: İtalya Büyükelçisi, Luigi Mattiolo


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç