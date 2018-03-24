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Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama 24 Mart 2018 MPİ

Sayısal Loto 24 Mart 2018 sonuçlarına bu haberimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Sayısal Loto sonuçlarına göre kimler zengin oldu? Loto sonuçları 24 Mart 2018 şanslı bilet hangi şehirden çıktı? İşte Sayısal Loto MART 2018 talihli numaralar, 24 Mart Sayısal Loto çekilişi numaraları ve tüm ikramiye kazanan biletler için sıralı liste ve bilet sorgulama yap.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama 24 Mart 2018 MPİ

24 Mart 2018 19:47

24 Mart 2018 Sayısal Loto çekişi sonuçları bu akşam belli oldu. Çekiliş sonrası şanslı numaralar sitemizde yayınlanıyor, sizler de biletinize haberimizden bakabilirsiniz. Şanslı numaraların hangisi olduğunu ve 24 Mart 2018 Sayısal Loto çekilişinde zengin olup olmadığınızı sitemizden sorgulayarak öğrenebileceksiniz.

24 MART 2018 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NASIL ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Etiketler: Sayısal loto çekiliş sonuçları

 

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