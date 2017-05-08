Sayıştay Başkanına soruldu: İşe alımlarda torpil baskısı alıyor musunuz? İşte cevabı...

Sayıştay başkanı Baş, konuşmasında kendisine, “İşe alımlarda torpil baskısı alıyor musunuz?” sorusuna ise Baş, mülakatlardaki komisyon yetkilisini işaret ederek, “Ortada bir adam vardır, konuşmaz ama size bakar. O adamdır sizin torpiliniz. Biz sınavlarımızı, genel olarak diğer kurumlar da yapıyoruz. Bütün Facebook, İnstegram, Twitter hesaplarının hepsini tarıyoruz. Oradaki paylaşımlarının hepsine bakıyoruz” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, burada öğrencilerle yaklaşık 2 saatlik bir söyleşi gerçekleştirdi.

Öğrencilere kariyer planlama ile ilgili bilgiler veren Baş, kişinin planlamasını kendisinin yapması gerektiğini vurguladı. Planlamada ailenin, üniversite hocalarının ya da KPSS’nin herhangi bir faktörü olmadığını kaydeden Baş, “Bu planı biz yapacağız. Aile, hoca, KPSS veya kurslar yapmayacak. Onlar plana yardımcı olacak. Bu plan şahsi plan. Böyle bir iradeyi kendimiz oluşturacağız. Bu planda ne tür adımlar atacağız onları kurgulamamız lazım. Stratejik planlama gibi düşünelim, ne tür eylemlerle ona ulaşacağız. Hedefler değişebilir, zaman içerisinde. O hedef gerçekleşmese başka hedeflere dinamik bir şekilde değiştirebilmeli” dedi.

"90 kişi alacağız"

Denetçilik konusunda öğrencilere bilgilerde veren Baş, denetçiliğin bir meslek olduğuna dikkat çekerek, “Biz bütün arkadaşlarımıza Sayıştay denetçiliğini açıyoruz. Ama biz de kapasite sınırlı. 45 kişi alacağız, süreci devam edenler var. Önümüzdeki dönemde belki son baharda bir sınav daha açacağız. 45 kişi daha denetçi yardımcısı alacağız. Dolayısıyla bizde kapasitesi sınırlı. Ancak vergi denetim kurulu tarafında daha fazla imkan var” diye konuştu.

Torpil cevabı

Bir öğrencinin, Sayıştay kurumuna işe alım konusunda bürokratlar tarafından üzerinizde baskı yapılıyor mu? Böyle bir şey var mı?’ sorusuna, “Mülakatta en büyük torpil kişinin kendisidir” şeklinde cevap veren Baş, mülakatlarda yer alan komisyon yetkilisinin işe alımdaki bakış açısının önemine işaret etti. Baş, “Ortada bir adam vardır, konuşmaz ama size bakar. O adamdır sizin torpiliniz. Yeterli öz güveni karşıya o algıyı verebildiyseniz, mesleğin gerektirdiği ciddiyete haizseniz, güvenlik soruşturmasında herhangi bir sıkıntı yoksa işe girmemesi için bir neden olmaz. Kariyer mesleklerinde torpil çok önemli değil ama onun dışında başka özel sektörlerde işe yarayabilir. Netice itibariyle biz denetçilik yapacak kişiler bakıyoruz. Ya da müfettişlik yapacak kişi bakıyoruz. Bu arkadaşımızın durumu müfettişliğe elverişli midir. Her bir müfettiş kendi başına resmi bir dairedir. Uzman nasıl yapar, çalışmasını yapar kendisine verilen konuda yapmış olduğu çalışmayı daire başkanına sunar, daire başkanını, o genel müdür yardımcısına o da genel müdüre sunar yukarıya doğru gider. Uzmandan böyle bir şey beklenmez” ifadelerini kaydetti.

"Bütün sosyal medyayı tarıyoruz"

15 Temmuz sonrası kamuda işe alımlardaki güvenlik soruşturmalarının artırıldığına da dikkat çeken Baş, “Güvenlik soruşturmasında bir takım şeyler varsa, mesela abisi bir suça karışmış, öbürü hapiste bunlar güvenlik soruşturmasında çıkıyorsa onaylanmaz. Özellikle 15 Temmuz sonrası bu türlü soruşturmalar arttı. Biz de sınavlarımızı genel olarak diğer kurumlarda yapıyoruz. Bütün facebook, İnstegram, Twitter hesaplarının hepsini tarıyoruz. Oradaki paylaşımlarının hepsine bakıyoruz” dedi.

Suat Metin - Harun Erdoğdu