Sazlıklarda 330 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri. Mustafakemalpaşa'nın Karaoğlan Mahallesi'nde devriye gezerken, Uluabat Gölü’nde suların çekilmesiyle oluşan küçük kara parçalarında bulunan sazlık alan arasına kurutulmaya bırakılmış piyasa değeri 330 bin TL olan 550 gram kubar esrar ile 479 kök kenevir ele geçirdi. Savcının talimatıyla ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken, Bursa İl jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Samet Doğru