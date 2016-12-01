Edinilen bilgiye göre, 30 Kasım saat 18.30 sıralarında Jandarma harekat merkezine yapılan ihbarda Akyaka Mahallesi Kıtiboard alanının arka kısmanda bulunan bataklık ve sazlık alanda “İmdat. Kurtarın beni’ diye bir bayan sesinin geldiği ihbar edildi. Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve vatandaşlar tarafından sazlık ve bataklık alanda 3 saat süren arama çalışması sonrası Yeliz Ş. İsimli genç kıza ulaşıldı.

Fethiye’de oturduğunu belirten genç kız, saat 10.00 sıralarında Fethiye’den Bodrum’a halasının yanına gitmek için evden ayrıldığını, bindiğini, Gökova Marmaris kavşağına geldiğinde bindiği araçtan indiğini söyledi. Genç kız Marmaris istikametinden Akçapınar Mahallesi mevkiinden sahile gitmek için ağaçların arasından yürüdüğünü, havanın kararması ile sazlıkların arasında kaybolduğunu belirtti. Yürüyüş esnasında telefonunu suya düşürdüğünü belirten Yeliz Ş., telefonu olmayınca kimseye ulaşamadığını söyledi.

3 saatlik bir aramanın ardından kurtarılan genç kız işten ayrıldığın ve moralinin bozukluğu ile ne yaptığını hatırlamadığını ileri sürdü. Kurtarılan genç kız gece saatlerinde ailesine teslim edildi.

Vural Efecik

MUĞLA