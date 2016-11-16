Yurt genelinde düğün ve eğlencelerde davulun olmazsa olmazı olan zurna, Türk kültüründe önemli bir yere sahip. Çalması kadar yapımı da oldukça zor olan zurnanın olmazsa olmazı ise kamış. Mart-mayıs ayları arasında sazlıklardan toplanan kamış, birçok aşamadan geçerek enstrüman halini alıyor. Tokat’ta küçük yaşlarda çobanlık yaparken kaval çalan ve daha sonra zurna çalmayı öğrenen 34 yaşındaki Servet Karataş, evinde zurna kamışı imal ediyor. Sazlıktan kestiği kamıştan zurna kamışı yapan Karataş, çeşitli evrelerden geçirilen sazlığın zurnaya canlılık verdiğini söyledi. Zurna kamışı olmadan zurnanın bir hiç olduğunu ifade eden Karataş, yapımı oldukça zahmetli olan zurna kamışı yapan kişi sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olduğunu ifade ederek, “Normalde sazlıktan kestiğimiz bir kamış ot halindeyken çeşitli evrelerden geçerek enstrümanlara canlılık veriyor. Bu da bizler için büyük bir nimet bence. Tarlasını temizlemek için yakanlar vardır ama bence sazlık değerli, kıymetini bilsinler” dedi.

Yaptığı zurna kamışını Hollanda, Almanya, Fransa ve Avusturya’ya ihraç ettiğini ifade eden Karataş, yurt içinde de taleplere cevap vermeye çalıştığını söyledi. Zurna kamışı yapımının el becerisi gerektirdiğini ifade eden Karataş, “Zurna kamışı yapımını kendim öğrendim. Birçok zurnacı ihtiyacı kadar yılda birkaç tane yapar. Ben gelen talepler üzerine yurt içi, yurt dışı pazara gönderiyorum. Yurt dışına gönderdiğim zurna kamışını yine Türk olan, orada bu işle uğraşan arkadaşlarımız istiyor. Tanesi 10-15 lira arasında satılıyor. Kullanım ömrü düşüp kırılmadığı sürece uzun süre devam edebilir. Hijyen açısından sık değiştirenler de oluyor” diye konuştu.

“Zurnacılar günü olsun”

Türkiye’de zurnacılar günü olmasını arzu ettiğini ifade eden Karataş, “Her yıl çeşitli yörelerdeki müzisyen arkadaşlarımız, zurnanın tarzı fark etmeksizin hangi yöre olursa olsun bir araya gelerek bir gün yapıp, yarışma olarak değil eğlence anlamında bir etkinlik yapılabilir. Birbirimizi daha yakından tanıyarak bu kültürü yaşatabiliriz” ifadelerini kullandı.

Nurhan İçmez



