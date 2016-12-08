Kaza, akşam saatlerinde D-400 Karayolu'nun Tekirova Mahallesi Yarıkpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumluca'dan Antalya'ya gitmekte olan Recep Çetin idaresindeki 07 EL 926 plakalı sebze kamyonu yokuş aşağı inerken, karşı yönden gelen Doğan Kuş idaresindeki 07 ACC 08 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Sollama yasağı bulunan bölgede meydana gelen kazada, her iki araçta bulunan sürücüler araç içinde sıkıştı. Antalya Büyükşehir İtfaiyesi Acil Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı otomobilden çıkartılan sürücü Doğan Kuş, olay yerinde kalbi durmasına rağmen 112 sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı otomobilde bulunan Ali Demirkapu ise ağır yaralı olarak Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada çarpışmanın ardından devrilen sebze kamyonunun sürücüsü Recep Çetin de araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. İtfaiye ekibinin 45 dakikalık çabası sonucu kurtarılan sürücü zaman zaman acı içinde feryat etti. Yaralı sürücünün Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaza sebebiyle kısmen kapanan D400 Karayolu'nda oluşan uzun konvoy, Bölge Trafik ve Jandarma ekiplerinin tek şeritten akım vermesiyle rahatlatılmaya çalışıldı.